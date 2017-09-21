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14:22 (мск), источник: АиФ Уфа

Нелегальный алкоголь обнаружен в двух городах и десяти районах Башкирии

269 нарушений правил торговли алкоголем выявили специалисты.

269 нарушений в сфере оборота алкогольной продукции обнаружено в ходе проверок предприятий торговли в 10 районах и двух городах Башкирии, об этом сообщила пресс-служба Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей.

Эти нарушения в текущем году выявлены на предприятиях торговли Салаватского, Кигинского, Туймазинского, Архангельского, Баймакского, Гафурийского, Краснокамского, Илишевского, Уфимского и Бураевского районов, в городах Уфа и Стерлитамак.

«Самые популярные — безлицензионная продажа алкогольной продукции, продажа с поддельными федеральными специальными и акцизными марками, — говорит начальник отдела контрольных мероприятий Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Елена Паничева. — Кроме того, допускаются нарушения действующего временного ограничения розничной продажи алкоголя — с 23.00 до 8.00. В этом году в день Последнего звонка вводился суточный запрет на его реализацию, однако не все предприниматели его соблюдали».

На нарушителей законодательства наложены административные штрафы на общую сумму более 2,7 млн. рублей. В отношении 74 организаций и их работников вынесены предупреждения за первичное совершение нарушений. Прекращено действие девяти лицензий на право осуществления деятельности по розничной продаже алкогольной продукции.

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