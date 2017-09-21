В центре Ростова-на-Дону загорелось десятиэтажное здание
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен — РИА Новости. Десятиэтажное здание горит в центре Ростова-на-Дону, пожарные работают по третьему рангу сложности, сообщил РИА Новости представитель областного ГУ МЧС.
Источник:РИА Новости
«Десятиэтажное высотное здание горит в центре города по переулку Семашко. Пожарные работают по третьему рангу сложности. Информация о площади пожара и эвакуации уточняется», — сказал собеседник агентства.
По словам очевидцев, горящее здание является бизнес-центром рядом с администрацией Ростова-на-Дону.