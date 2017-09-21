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14:57 (мск), источник: РИА Новости

В центре Ростова-на-Дону загорелось десятиэтажное здание

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен — РИА Новости. Десятиэтажное здание горит в центре Ростова-на-Дону, пожарные работают по третьему рангу сложности, сообщил РИА Новости представитель областного ГУ МЧС.

Источник: РИА Новости

«Десятиэтажное высотное здание горит в центре города по переулку Семашко. Пожарные работают по третьему рангу сложности. Информация о площади пожара и эвакуации уточняется», — сказал собеседник агентства.

По словам очевидцев, горящее здание является бизнес-центром рядом с администрацией Ростова-на-Дону.

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