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14:54 (мск), источник: Интерфакс

Полиция опровергла освобождение лидера «Христианского государства»

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU — В МВД подтвердили, что лидер движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин задержан по делу о поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина — адвоката режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя.

«Калинин задержан в порядке статьи 91 УПК», — сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее она сообщила, что в рамках расследования уголовного дела по факту поджога автотранспортных средств на Староконюшенном переулке в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны четверо человек, троим из них предъявлено обвинение.

Вместе с тем ранее источник в правоохранительных органах сообщил «Интерфаксу», что Калинин опрошен по делу о поджоге автомобилей у офиса Добрынина, после чего отпущен на свободу, его брат Юрий и еще двое фигурантов задержаны.

Александра Калинина опросили в рамках дела о поджогах, его высказывания в адрес фильма “Матильда” и его автора Алексея Учителя переданы на экспертизу
Источник в МВД

Поджог автомобиля

11 сентября Добрынин написал на своей странице в фейсбуке, что неизвестные автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке. На прикрепленных фотографиях видно, как рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги, на которых написано «За Матильду гореть».

Полиция по факту возгорания автомобилей «Хонда» и «Мерседес» возбудила уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.

Позднее адвокат обратился к главе ФСБ РФ Александру Бортникову с просьбой проверить организацию «Христианское государство» по статье «терроризм». В заявлении Добрынин обратил внимание Бортникова на интервью лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина изданию «Медуза», в котором, по оценке юриста, содержатся высказывания, оправдывающие применение насилия, уничтожение имущества для ради запрета «Матильды».

В широкий прокат фильм выйдет 26 октября. В нем рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий резонанс, в частности, против нее активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Задержаны подозреваемые в поджоге машин у московской адвокатской конторы
Во время загрузки произошла ошибка.
20 сентября© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
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Религиозные фанатики, инспирированные "Матильдобесием", начатым г-жой Поклонской, с точки зрения возможных последствий своих действий опасны не менее, чем...
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