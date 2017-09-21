Следственный комитет сообщил подробности по делу о нападении гимназиста на учительницу

Источник: БЕЛТА

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет Беларуси сообщил подробности дела о нападении минского гимназиста на учительницу, передает корреспондент БЕЛТА.

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Гимназист напал на учительницу русского языка и литературы 23 мая 2016 года в учебном заведении. Мотивом совершения преступления явилась месть за якобы необъективную оценку учителем его знаний. Результаты экспертных исследований показали, что потерпевшей нанесено не менее 15 ударов ножом и 2 ударов твердым тупым предметом. В момент совершения преступления ученик мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими.

После совершения преступления с участием судебных экспертов был проведен осмотр места происшествия, территория гимназии, изъято видео с камер видеонаблюдения. На первоначальном этапе рассматривались различные версии. В дальнейшем в качестве основной рабочей рассматривалась версия о нападении учащегося гимназии, она подтвердилась. Были допрошены потерпевшие, эти показания проверены.

После преступления потерпевшая, истекая кровью в помещении аудитории, сообщила прибывшим врачам, что преступление совершил ученик Скакун. В этот же день в присутствии защитника осуществлены смывы с рук обвиняемого.

Судебное разбирательство по этому делу в Мингорсуде проходило в закрытом судебном заседании. В апреле несовершеннолетний учащийся гимназии № 74 Минска был приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Юношу 2001 года рождения признали виновным в покушении на умышленное противоправное лишение жизни другого человека (убийство), совершенное с особой жестокостью, лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.