СКР по Волгоградской области опроверг достоверность фоторобота возможного похитителя 5-летней Софьи Четвертновой

Однако, как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области, в рамках расследования уголовного дела по факту исчезновения ребенка ни следователями, ни оперативными сотрудниками полиции фоторобот предполагаемого преступника не составлялся.

— Достоверных данных о человеке, совершившим похищение, у следствия нет, — подчеркнули в ведомстве. — В связи этим правоохранительные органы в очередной раз обращаются к очевидцам и свидетелям произошедшего с просьбой сообщить имеющуюся у них информацию об обстоятельствах исчезновения девочки, её месте нахождения или последнем месте пребывания. Анонимность гарантируется.

Приметы Софьи Четвертновой: рост 115−120 см, худощавого телосложения, волосы светло русые, заплетены в косичку. В момент исчезновения было одета в белые бриджи с рисунком «Микки Маус», разноцветную трикотажную футболку, сланцы сиреневого цвета.