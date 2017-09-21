СКР по Волгоградской области опроверг достоверность фоторобота возможного похитителя 5-летней Софьи Четвертновой
21 сентября ряд
21 сентября ряд
Однако, как сообщили в
— Достоверных данных о человеке, совершившим похищение, у следствия нет, — подчеркнули в ведомстве. — В связи этим правоохранительные органы в очередной раз обращаются к очевидцам и свидетелям произошедшего с просьбой сообщить имеющуюся у них информацию об обстоятельствах исчезновения девочки, её месте нахождения или последнем месте пребывания. Анонимность гарантируется.
Приметы Софьи Четвертновой: рост 115−120 см, худощавого телосложения, волосы светло русые, заплетены в косичку. В момент исчезновения было одета в белые бриджи с рисунком «Микки Маус», разноцветную трикотажную футболку, сланцы сиреневого цвета.
Напоминаем, девочка пропала 15 сентября. До настоящего времени о её местонахождении ничего не известно. Поиск малышки уже шестой день ведут сотрудники полиции, волонтеры и казаки. За сведения, способные помочь в раскрытии преступления, губернатором Волгоградской области объявлено вознаграждение в размере 1 миллиона рублей.