Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Побег в Крым: украинские моряки выбирают Россию - СМИ
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Светская Москва: Чайковскую удивило, как выглядит Оксана Федорова
«Финал будет ярким. Предвкушаю»: Захарова о речи Фримена о Путине
Украина выплатила России $3 млрд
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечествоПопулярность писателя у публики огромна, но академический литературный мир не может решить, причислять ли его к большим писателям
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
"Моя защита, мой друг, моя любовь": Кудрявцева обратилась к мужу
Шепелев назвал поступок Малахова "бесчеловечным"
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Воля публично поддержал жену: Не переживай, дорогая
СМИ: сын Домогарова не навещает больного отца
«Финал будет ярким. Предвкушаю»: Захарова о речи Фримена о Путине
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
10Лучшие снимки Cassini
16:13 (мск), источник: РИАЦ

СКР по Волгоградской области опроверг достоверность фоторобота возможного похитителя 5-летней Софьи Четвертновой

21 сентября ряд интернет-изданий Волгограда опубликовали в новостных материалах фоторобот человека, которого, как утверждают журналисты, подозревают в похищении 5-летней Софьи Четвертновой в городе Калаче-на-Дону.

Однако, как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области, в рамках расследования уголовного дела по факту исчезновения ребенка ни следователями, ни оперативными сотрудниками полиции фоторобот предполагаемого преступника не составлялся.

— Достоверных данных о человеке, совершившим похищение, у следствия нет, — подчеркнули в ведомстве. — В связи этим правоохранительные органы в очередной раз обращаются к очевидцам и свидетелям произошедшего с просьбой сообщить имеющуюся у них информацию об обстоятельствах исчезновения девочки, её месте нахождения или последнем месте пребывания. Анонимность гарантируется.

Приметы Софьи Четвертновой: рост 115−120 см, худощавого телосложения, волосы светло русые, заплетены в косичку. В момент исчезновения было одета в белые бриджи с рисунком «Микки Маус», разноцветную трикотажную футболку, сланцы сиреневого цвета.

Напоминаем, девочка пропала 15 сентября. До настоящего времени о её местонахождении ничего не известно. Поиск малышки уже шестой день ведут сотрудники полиции, волонтеры и казаки. За сведения, способные помочь в раскрытии преступления, губернатором Волгоградской области объявлено вознаграждение в размере 1 миллиона рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Учащимся сельской школы подарили новый спортзал и стадион
При пожаре в гостинице в Ростове-на-Дону погибли два человека
Банк России объявил о санации Бинбанка
Дочь Алиева фотографировалась во время речи отца на Генассамблее
Представлены медали Олимпиады-2018
Минздрав не будет принуждать родителей делать прививки детям
Полиция задержала лидера «Христианского государства»
Ураган «Мария» привел к блэкауту в Пуэрто-Рико
Спорт
Почему Кубок России по футболу никому не нужен В среду из Кубка России на первой же стадии вылетело шесть команд РФПЛ из десяти. И это не предел
Авто
Пассажир на полном ходу атаковал водителя соседнего авто Очевидцы сняли на видео напряженную сцену погони с эпичным финалом на одном из шоссе Саудовской Аравии
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
Эксперты оценили влияние реновации на торговую недвижимость
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Копия — отец: вдова Валерия Золотухина показала подросшего сына 12-летний Иван начал вести светскую жизнь.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь