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15:43 (мск), источник: БЕЛТА

Ливень затопил Речицу

Ливень продолжался примерно час и сопровождался градом. Какой ущерб нанесла стихия городу и автотранспорту, предстоит еще выяснить.

Источник: БЕЛТА

21 сентября, Гомель /Валерий Сидорчик — БЕЛТА/. Сильный дождь, который прошел сегодня утром в Речице, затопил улицы города и центрального рынка и буквально смывал торговые палатки, располагавшиеся на набережной Днепра, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Ливень продолжался примерно час и сопровождался градом. Какой ущерб нанесла стихия городу и автотранспорту, предстоит еще выяснить.

Гроза, которая бушевала утром в Гомельской области, стала также причиной как минимум одного пожара, который начался от удара молнии в строение, рассказали в управлении МЧС.

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