Ливень затопил Речицу

Источник: БЕЛТА

21 сентября, Гомель /Валерий Сидорчик — БЕЛТА/. Сильный дождь, который прошел сегодня утром в Речице, затопил улицы города и центрального рынка и буквально смывал торговые палатки, располагавшиеся на набережной Днепра, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Ливень продолжался примерно час и сопровождался градом. Какой ущерб нанесла стихия городу и автотранспорту, предстоит еще выяснить.