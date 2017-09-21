На Среднем Урале нашли виновника смертельного ДТП на трассе

В Свердловской области задержали водителя грузовика, который насмерть сбил 26-летнего пешехода на 43-м километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск.

Авария произошла в ночь на 21 сентября 2017 года. Молодой человек шел по проезжей части в направлении Березовского, когда на него наехал неустановленный автомобиль. Водитель скрылся.

Полицейские проверили все грунтовые примыкания дорог, улицы и дворы поселков Лосиный, Ключевск, Монетный, а также территории автопредприятий, где могла находиться машина. Именно с одного из предприятий поступила информация о разыскиваемом автомобиле, сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды свердловского УГИБДД.

Вскоре был задержан владелец — 36-летний мужчина. Он пояснил, что не заметил пешехода. В настоящее время она дает пояснения по факту ДТП. За оставление места аварии его ждет арест до 15 суток или лишение прав.