Жительницу Пермского края будут судить за клумбу с маком

В Очёрском районе будут судить женщину, которая выращивала мак.

«Установлено, что женщина, обнаружив на своём приусадебном участке произвольно выросший мак, не удалила его, а стала ухаживать за ним, — пропалывала и рыхлила почву и т. д. », — сообщается на сайте краевой прокуратуры.

57-летней жительнице деревни Спешково предъявили обвинение по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства».

За 26 кустов наркосодержащего растения ей грозит наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы сроком до 480 часов, либо ограничение свободы сроком до 2 лет.