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15:28 (мск), источник: АиФ Прикамье

Жительницу Пермского края будут судить за клумбу с маком

Женщине грозит до 2 лет ограничения свободы.

В Очёрском районе будут судить женщину, которая выращивала мак.

«Установлено, что женщина, обнаружив на своём приусадебном участке произвольно выросший мак, не удалила его, а стала ухаживать за ним, — пропалывала и рыхлила почву и т. д.», — сообщается на сайте краевой прокуратуры.

57-летней жительнице деревни Спешково предъявили обвинение по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства».

За 26 кустов наркосодержащего растения ей грозит наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы сроком до 480 часов, либо ограничение свободы сроком до 2 лет.

В прокуратуре напомнили, что недавно в суд прокуратурой направлено уголовное дело в отношении жительницы города Очёр, на приусадебном участке которой обнаружены 182 куста мака снотворного, выросшие вместо лука. Указанные растения хозяйка огорода также не удалила, ухаживала за ними.

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