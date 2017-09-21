Жительницу Пермского края будут судить за клумбу с маком
Женщине грозит до 2 лет ограничения свободы.
Женщине грозит до 2 лет ограничения свободы.
В Очёрском районе будут судить женщину, которая выращивала мак.
«Установлено, что женщина, обнаружив на своём приусадебном участке произвольно выросший мак, не удалила его, а стала ухаживать за ним, — пропалывала и рыхлила почву
57-летней жительнице деревни Спешково предъявили обвинение по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства».
За 26 кустов наркосодержащего растения ей грозит наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы сроком до 480 часов, либо ограничение свободы сроком до 2 лет.
В прокуратуре напомнили, что недавно в суд прокуратурой направлено уголовное дело в отношении жительницы города Очёр, на приусадебном участке которой обнаружены 182 куста мака снотворного, выросшие вместо лука. Указанные растения хозяйка огорода также не удалила, ухаживала за ними.