Огонь охватил весь фасад отеля в центре Ростова-на-Дону
Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU — Пожар в 10-этажном здании отеля в центре
Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU — Пожар в 10-этажном здании отеля в центре
«Огонь распространился почти на девять этажей многоэтажного здания отеля на улице Семашко. Информации о пострадавших пока нет», — сказал собеседник агентства.
Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Как передает корреспондент с места событий, в районе пожара дежурят пять карет «скорой помощи».
Огнем повреждены пять легковых автомобилей, стоящих рядом с домом. В примыкающем к зданию отеля жилом доме на первом этаже находится детский сад.
21 августа пожар в историческом центре
Из домов были эвакуированы около 600 человек, из них пострадавшими в результате пожара считаются более 400, к медикам обратились 58 человек.