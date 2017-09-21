Огонь охватил весь фасад отеля в центре Ростова-на-Дону

«Огонь распространился почти на девять этажей многоэтажного здания отеля на улице Семашко. Информации о пострадавших пока нет», — сказал собеседник агентства.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Как передает корреспондент с места событий, в районе пожара дежурят пять карет «скорой помощи».

Огнем повреждены пять легковых автомобилей, стоящих рядом с домом. В примыкающем к зданию отеля жилом доме на первом этаже находится детский сад.

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21 августа пожар в историческом центре Ростова-на-Дону охватил жилые дома на общей площади около 10 тыс. квадратных метров. Огонь, который удалось потушить лишь через сутки, уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 — жилые постройки. В результате пожара погиб мужчина.