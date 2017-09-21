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16:53 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгограде ищут виновника разлива нефтепродуктов

На поверхности Волги обнаружено двухкилометровое нефтяное пятно.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Пленка на поверхности воды появилась в акватории южной части Волгограда недалеко от острова Сарпинский. Специалисты Росприроднадзора уже взяли и направили на анализ все необходимые пробы воды и грунта, чтобы определить опасность для экологии региона. А представители природоохранной прокуратуры и транспортной полиции совместно с транспортной прокуратурой уже ищут виновника разлива.

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