В Волгограде ищут виновника разлива нефтепродуктов

Пленка на поверхности воды появилась в акватории южной части Волгограда недалеко от острова Сарпинский. Специалисты Росприроднадзора уже взяли и направили на анализ все необходимые пробы воды и грунта, чтобы определить опасность для экологии региона. А представители природоохранной прокуратуры и транспортной полиции совместно с транспортной прокуратурой уже ищут виновника разлива.