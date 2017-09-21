Около ТЦ «Москва», где вновь собралось около 200 мигрантов, усилены меры безопасности

«Около территории торгового центра в целях недопущения и пресечения возможных провокаций дежурят усиленные наряды сотрудников полиции, а также бойцы спецназа ОМОН столичного управления Росгвардии», — сказал собеседник агентства.

С конфликтующими сторонами идут профилактические беседы для нормализации обстановки и недопущения стычек. Со стороны мигрантов вновь собралось порядка 200 человек.

По словам собеседника агентства, правоохранительные органы пресекли в четверг утром повторную попытку акции со стороны мигрантов. «Они провоцируют охрану комплекса и после предупреждения от полиции разошлись», — отметил источник.

Накануне вечером охранники торгового центра избили работавшего там гражданина Таджикистана. Он был госпитализирован с ушибами, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. По данным источника, за него вступились другие работники и устроили конфликт с охраной ТЦ.