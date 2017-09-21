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15:56 (мск), источник: ТАСС

Около ТЦ «Москва», где вновь собралось около 200 мигрантов, усилены меры безопасности

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы усилили меры безопасности в районе ТЦ «Москва» после конфликта между охраной и продавцом торгового центра. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Около территории торгового центра в целях недопущения и пресечения возможных провокаций дежурят усиленные наряды сотрудников полиции, а также бойцы спецназа ОМОН столичного управления Росгвардии», — сказал собеседник агентства.

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С конфликтующими сторонами идут профилактические беседы для нормализации обстановки и недопущения стычек. Со стороны мигрантов вновь собралось порядка 200 человек.

По словам собеседника агентства, правоохранительные органы пресекли в четверг утром повторную попытку акции со стороны мигрантов. «Они провоцируют охрану комплекса и после предупреждения от полиции разошлись», — отметил источник.

Накануне вечером охранники торгового центра избили работавшего там гражданина Таджикистана. Он был госпитализирован с ушибами, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. По данным источника, за него вступились другие работники и устроили конфликт с охраной ТЦ.

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1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Владилен Пролетарский
Избивать противозаконно , но к сожалению воровство среди мигрантов норма жизни , избили за воровство
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