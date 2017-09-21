В Бердске детская горка упала на девятилетнего мальчика

Бердские следователи начали проверку после сообщения местных СМИ о 9-летнем мальчика, попавшего в больницу после падения на него железной горки.

По данным ведомства, 16 сентября четверо детей таскали по двору незакрепленную детскую горку. Мальчики не удержали конструкцию, и та опрокинулась на одного из них, придавив руку. Ребенка госпитализировали в больницу, где ему диагностировали перелому руки в двух местах.