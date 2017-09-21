В Бердске детская горка упала на девятилетнего мальчика
НОВОСИБИРСК, 21 сентября, ФедералПресс. В Бердске железная, детская горка упала на мальчика. Об этом рассказали в
НОВОСИБИРСК, 21 сентября, ФедералПресс. В Бердске железная, детская горка упала на мальчика. Об этом рассказали в
Бердские следователи начали проверку после сообщения местных СМИ о 9-летнем мальчика, попавшего в больницу после падения на него железной горки.
По данным ведомства, 16 сентября четверо детей таскали по двору незакрепленную детскую горку. Мальчики не удержали конструкцию, и та опрокинулась на одного из них, придавив руку. Ребенка госпитализировали в больницу, где ему диагностировали перелому руки в двух местах.
Сейчас следователи начали проверку, в ходе которой установят, в чьем ведомства находится двор, и почему детская горка не была закреплена.