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15:56 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Бердске детская горка упала на девятилетнего мальчика

НОВОСИБИРСК, 21 сентября, ФедералПресс. В Бердске железная, детская горка упала на мальчика. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК региона.

Бердские следователи начали проверку после сообщения местных СМИ о 9-летнем мальчика, попавшего в больницу после падения на него железной горки.

По данным ведомства, 16 сентября четверо детей таскали по двору незакрепленную детскую горку. Мальчики не удержали конструкцию, и та опрокинулась на одного из них, придавив руку. Ребенка госпитализировали в больницу, где ему диагностировали перелому руки в двух местах.

Сейчас следователи начали проверку, в ходе которой установят, в чьем ведомства находится двор, и почему детская горка не была закреплена.

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