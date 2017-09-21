В Крыму выявили более 20 тонн суррогатного алкоголя
Против продавцов фальшивой водки возбудили уголовное дело.
Против продавцов фальшивой водки возбудили уголовное дело.
Этим летом, правоохранители поймали с поличным, людей, которые продавали суррогатные спиртные напитки в Судаке.
В итоге, следователи возбудили уголовное дело по «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные группой лиц.
— Экспертиза показала, что изъятая спиртосодержащая жидкость не соответствует требованиям безопасности по ГОСТ, поскольку в ней присутствует летучая токсическая микропримесь — ацетон, — сообщили в
Следователям не составила труда найти организатора сбыта опасной для здоровья продукции.
Кроме того, удалось «рассекретить» нелегальный цех по производству суррогатного спиртного: в одном из сел Кировского района, обнаружили оборудование для изготовления, емкости для хранения, компоненты и более более 20 тонн готовой к продаже продукции.
Сейчас идет полным ходом расследование уголовного дела.