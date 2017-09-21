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16:08 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму выявили более 20 тонн суррогатного алкоголя

Против продавцов фальшивой водки возбудили уголовное дело.

Этим летом, правоохранители поймали с поличным, людей, которые продавали суррогатные спиртные напитки в Судаке.

В итоге, следователи возбудили уголовное дело по «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные группой лиц.

— Экспертиза показала, что изъятая спиртосодержащая жидкость не соответствует требованиям безопасности по ГОСТ, поскольку в ней присутствует летучая токсическая микропримесь — ацетон, — сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым.

Следователям не составила труда найти организатора сбыта опасной для здоровья продукции.

Кроме того, удалось «рассекретить» нелегальный цех по производству суррогатного спиртного: в одном из сел Кировского района, обнаружили оборудование для изготовления, емкости для хранения, компоненты и более более 20 тонн готовой к продаже продукции.

Сейчас идет полным ходом расследование уголовного дела.

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