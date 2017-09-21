Воронежские чиновники впервые попали под следствие за вмешательство в работу фирмы
Требования «Павловского лесничества» к компании были незаконными.
Требования «Павловского лесничества» к компании были незаконными.
Следователи возбудили в отношении чиновников в Павловском районе уголовное дело по редкой статье о создании препятствий для бизнеса. Информация появилась на сайте Генпрокуратуры РФ в среду, 20 сентября.
По версии следователей СК, должностные лица Павловского филиала казенного учреждения «Лесная охрана» «Павловское лесничество» незаконно вмешивались в работу ООО «Фирма «Лесовод». Компания занимается лесозаготовкой и лесоводством.
Чиновники требовали, чтобы организация согласовывала с ними технологические карты лесосек, хотя по закону в этом нет необходимости. Кроме того, гендиректору фирмы необоснованно отказали в получении разрешения на заготовку древесины. А когда компания начала работы без согласования, чиновники возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.25 КоАП РФ (нарушение правил заготовки древесины). «Лесовод» оштрафовали на 50 тыс. рублей. Позже воронежский облсуд признал это постановление незаконным и не нашел в работе фирмы нарушений.
Следователи впервые возбудили дело по ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности). В
Чиновникам грозит до 500 тыс. рублей штрафа либо до 360 часов обязательных работ.