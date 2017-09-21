Воронежские чиновники впервые попали под следствие за вмешательство в работу фирмы

Чиновники требовали, чтобы организация согласовывала с ними технологические карты лесосек, хотя по закону в этом нет необходимости. Кроме того, гендиректору фирмы необоснованно отказали в получении разрешения на заготовку древесины. А когда компания начала работы без согласования, чиновники возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.25 КоАП РФ (нарушение правил заготовки древесины). «Лесовод» оштрафовали на 50 тыс. рублей. Позже воронежский облсуд признал это постановление незаконным и не нашел в работе фирмы нарушений.