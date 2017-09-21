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16:07 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

При пожаре в гостинице в Ростове-на-Дону погибли два человека

Жертвами пожара в десятиэтажном отеле в центре Ростова-на-Дону стали два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного регионального центра МЧС.

Источник: РИА "Новости"

Пожару был присвоен третий класс сложности, площадь возгорания составила 840 кв. м. Огонь повредил пять стоящих рядом с отелем легковых автомобилей. В настоящее время пожар удалось локализовать, в районе возгорания введен режим чрезвычайной ситуации.

Видео
Пожар в Ростове: эвакуированы жилые дома и детсад

Как сообщил источник «РИА Новости», из находящихся поблизости зданий были эвакуированы более 400 человек. «Из здания гостиницы эвакуировали 250 человек, из соседних домов и детсада — 161, в том числе 61 ребенка», — уточнил собеседник агентства. По его словам, возгорание началось с возгорания утеплителя на фасаде.

Пожар также затронул крышу и чердак Донского государственного казачьего института пищевых технологий и бизнеса, заявила ТАСС директор института Наталья Рыжкова.

«У нас немного задело крышу, в трех местах было возгорание, но пожарные быстро вскрыли и потушили, пожара у нас не произошло. Здание сильно задымлено, но всех успели эвакуировать», — уточнила госпожа Рыжкова.

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