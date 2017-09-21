Части крыши горящей в Ростове-на-Дону гостиницы падают вниз

Источник: РИА Новости

Десятиэтажное здание гостиницы загорелось в центре Ростова-на-Дону в переулке Семашко. Пожару присвоен третий ранг сложности. В результате пожара погибли два человека. Из отеля, соседних домов и детсада эвакуированы более 400 человек, в том числе 61 ребенок.

Пожар разделил гостиницу на две части. Одна сторона с первого по десятый этаж горит, вторая целая. Открытого пламени не видно, части крыши падают на землю. Пожарные тушат здание сверху с использованием пожарных лестниц.

Квартал оцеплен с двух сторон на территории примерно 500 метров, полицейские охраняют границы оцепления, возле которого люди наблюдают за происходящим. Полицейские призывают освободить проезд для пожарной техники.

Рядом с отелем семь сгоревших автомобилей, от которых остались только корпуса, нет ни стекол, ни шин.

Сильного задымления вокруг здания нет, но запах дыма ощущается на расстоянии в несколько сотен метров от него.

В Ленинском районе введен режим ЧС, сообщил РИА Новости представитель МЧС.

Люди эвакуированы из гостиницы, соседних домов и детского сада. Представитель МЧС сообщил РИА Новости, что дети находятся в безопасном месте, некоторые из них уже переданы родителям.

Это уже третий крупный пожар в Ростове-на-Дону за последнее время. В конце августа сильный пожар возник в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огонь повредил почти 120 строений, из которых около 100 жилых. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины.