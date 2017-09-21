Части крыши горящей в Ростове-на-Дону гостиницы падают вниз

Десятиэтажное здание гостиницы загорелось в центре
Пожар разделил гостиницу на две части. Одна сторона с первого по десятый этаж горит, вторая целая. Открытого пламени не видно, части крыши падают на землю. Пожарные тушат здание сверху с использованием пожарных лестниц.
Квартал оцеплен с двух сторон на территории примерно 500 метров, полицейские охраняют границы оцепления, возле которого люди наблюдают за происходящим. Полицейские призывают освободить проезд для пожарной техники.
Рядом с отелем семь сгоревших автомобилей, от которых остались только корпуса, нет ни стекол, ни шин.
Сильного задымления вокруг здания нет, но запах дыма ощущается на расстоянии в несколько сотен метров от него.
В Ленинском районе введен режим ЧС, сообщил РИА Новости представитель МЧС.
Люди эвакуированы из гостиницы, соседних домов и детского сада. Представитель МЧС сообщил РИА Новости, что дети находятся в безопасном месте, некоторые из них уже переданы родителям.
Это уже третий крупный пожар в
Накануне огонь охватил в городе три частных дома на площади 250 квадратных метров: одно здание сгорело полностью, частичные повреждения получили частный и многоквартирный дома. Около 20 человек было эвакуировано, никто не пострадал.