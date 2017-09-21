Под Петербургом спешившие на вызов полицейские сбили трехлетнего ребенка на «зебре»
В Ленинградской области наряд полиции сбил трехлетнего ребенка, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
В Ленинградской области наряд полиции сбил трехлетнего ребенка, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
«Полиция, торопясь на задание, по Муринской дороге сбила ребенка на пешеходном переходе. Мальчик жив, пока что говорят о сотрясении», — сообщил очевидец, приложив к записи фото с места ДТП.
В другой группе очевидцы сообщили, что ребенок катался на велосипеде под присмотром мамы. Наезд произошел в зоне пешеходного перехода. Сообщается, что полицейские в момент аварии ехали по встречной полосе.