Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Побег в Крым: украинские моряки выбирают Россию - СМИ
Свекла оказалась суперфудом
СМИ опубликовали видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
«Финал будет ярким. Предвкушаю»: Захарова о речи Фримена о Путине
Украина выплатила России $3 млрд
Как отдыхать будем? Время изучить график праздников и выходных на 2018 год
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Кудрявцева показала милые фото с мужем в его праздник - СМИ
Шепелев назвал поступок Малахова "бесчеловечным"
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Воля публично поддержал жену: Не переживай, дорогая
СМИ: сын Домогарова не навещает больного отца
«Финал будет ярким. Предвкушаю»: Захарова о речи Фримена о Путине
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
10Лучшие снимки Cassini
16:11 (мск), источник: Газета.Ру

Под Петербургом спешившие на вызов полицейские сбили трехлетнего ребенка на «зебре»

В Ленинградской области наряд полиции сбил трехлетнего ребенка, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

«Полиция, торопясь на задание, по Муринской дороге сбила ребенка на пешеходном переходе. Мальчик жив, пока что говорят о сотрясении», — сообщил очевидец, приложив к записи фото с места ДТП.

В другой группе очевидцы сообщили, что ребенок катался на велосипеде под присмотром мамы. Наезд произошел в зоне пешеходного перехода. Сообщается, что полицейские в момент аварии ехали по встречной полосе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
При пожаре в гостинице в Ростове-на-Дону погибли два человека
Банк России объявил о санации Бинбанка
Дочь Алиева фотографировалась во время речи отца на Генассамблее
Представлены медали Олимпиады-2018
Минздрав не будет принуждать родителей делать прививки детям
Полиция задержала лидера «Христианского государства»
Ураган «Мария» привел к блэкауту в Пуэрто-Рико
Спорт
Почему Кубок России по футболу никому не нужен В среду из Кубка России на первой же стадии вылетело шесть команд РФПЛ из десяти. И это не предел
Авто
Пассажир на полном ходу атаковал водителя соседнего авто Очевидцы сняли на видео напряженную сцену погони с эпичным финалом на одном из шоссе Саудовской Аравии
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
Эксперты оценили влияние реновации на торговую недвижимость
«Ночных волков» лишают земли
Впервые в России суд отобрал бесплатный гектар
Как вдохнуть жизнь в старую квартиру: проект в Москве
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Копия — отец: вдова Валерия Золотухина показала подросшего сына 12-летний Иван начал вести светскую жизнь.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь