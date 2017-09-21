В Екатеринбурге спасатели сняли ребенка с козырька балкона: был дома один, вышел на балкон, перелез через ограждение

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, инцидент произошел накануне вечером. Сообщение о том, что на козырьке балкона четвертого этажа пятиэтажного жилого дома по улице Космонавтов сидит маленький ребёнок поступило МЧС из полиции в 19.34.

Как рассказал спасатель Владимир Акулов, оценив на месте ситуацию, спасатели приняли решение снимать ребёнка с помощью альпинистского снаряжения. Проникнув на чердак, один из спасателей спустился по верёвке вниз к мальчику, двое других страховали ребёнка: один на балконе четвёртого этажа, другой при участии прохожих натянул под балконом одеяло. Спасательная операция завершилась благополучно.

По информации сотрудников МЧС, ребёнок, оставшись дома один, беспрепятственно вышел на балкон квартиры на пятом этаже, открыл окно, перелез через перила и оказался на козырьке балкона четвёртого этажа.