Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Побег в Крым: украинские моряки выбирают Россию - СМИ
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
СМИ опубликовали видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Кто стоит за «Государственными спортивными лотереями»
Немецкий выбор: что будет, если старая сила одержит новую победу Германия выбирает новый парламент, а вместе с ним и канцлера
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Новая внедорожная Lada за 860 тысяч: что вместо нее?
В «Одноклассниках» можно оплатить штрафы ГИБДД
Глюкоза танцует в абсолютно прозрачном комбинезоне - СМИ
Порошенко: Оружие США поможет Киеву захватить Крым
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Воля публично поддержал жену: Не переживай, дорогая
СМИ: сын Домогарова не навещает больного отца
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
8В Москве открыли памятник Калашникову
16:49 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде раскрыли организованную группу крупных мошенников

Возбуждено уголовное дело в отношении пятерых членов организованной преступной группы, специализирующейся на крупном мошенничестве в сфере страхования.

Как сообщают ВДТВ в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области, в начале 2016 года участники группы изготовили ряд фальшивых документов, на основании которых «приобрели» около 14 тысяч металлических резцов для токарных станков.

Несуществующий товар они застраховали на 15 миллионов рублей, после чего инсценировали транспортировку товара в Казань.

Позже обратились в правоохранительные органы Саратовской области с заявлением, что во время пути в Саратовской области груз вместе с автомобилем был похищен неизвестными.

По данному факту даже было возбуждено уголовное дело.

Когда представители группы получили на руки процессуальный документ, предъявили бумагу в страховую компанию с требованием выплаты страховой суммы.

В претензионном порядке страховщик не отдал им деньги, тогда они обратились в Арбитражный суд с иском о принудительном взыскании 15 миллионов рублей со страховой фирмы.

Решение было вынесено в пользу подозреваемых, но юристы волгоградского филиала страховой компании тоже не зря свой хлеб едят. Изучив все документы, они подвергли сомнению факт покупки и транспортировки товара. Страховщик обжаловал судебное решение и обратился в правоохранительные органы.

Следователям СУ, оперативникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции полиции удалось выяснить, что сделка была фиктивна. Все подозреваемые задержаны, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также иных лиц, к нему причастных.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
При пожаре в гостинице в Ростове-на-Дону погибли два человека
Банк России объявил о санации Бинбанка
Дочь Алиева фотографировалась во время речи отца на Генассамблее
Представлены медали Олимпиады-2018
Минздрав не будет принуждать родителей делать прививки детям
Полиция задержала лидера «Христианского государства»
Ураган «Мария» привел к блэкауту в Пуэрто-Рико
Спорт
Почему Кубок России по футболу никому не нужен В среду из Кубка России на первой же стадии вылетело шесть команд РФПЛ из десяти. И это не предел
Авто
Пассажир на полном ходу атаковал водителя соседнего авто Очевидцы сняли на видео напряженную сцену погони с эпичным финалом на одном из шоссе Саудовской Аравии
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
Эксперты оценили влияние реновации на торговую недвижимость
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Копия — отец: вдова Валерия Золотухина показала подросшего сына 12-летний Иван начал вести светскую жизнь.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь