В Волгограде раскрыли организованную группу крупных мошенников
Возбуждено уголовное дело в отношении пятерых членов организованной преступной группы, специализирующейся на крупном мошенничестве в сфере страхования.
Возбуждено уголовное дело в отношении пятерых членов организованной преступной группы, специализирующейся на крупном мошенничестве в сфере страхования.
Как сообщают ВДТВ в
Несуществующий товар они застраховали на 15 миллионов рублей, после чего инсценировали транспортировку товара в Казань.
Позже обратились в правоохранительные органы Саратовской области с заявлением, что во время пути в Саратовской области груз вместе с автомобилем был похищен неизвестными.
По данному факту даже было возбуждено уголовное дело.
Когда представители группы получили на руки процессуальный документ, предъявили бумагу в страховую компанию с требованием выплаты страховой суммы.
В претензионном порядке страховщик не отдал им деньги, тогда они обратились в Арбитражный суд с иском о принудительном взыскании 15 миллионов рублей со страховой фирмы.
Решение было вынесено в пользу подозреваемых, но юристы волгоградского филиала страховой компании тоже не зря свой хлеб едят. Изучив все документы, они подвергли сомнению факт покупки и транспортировки товара. Страховщик обжаловал судебное решение и обратился в правоохранительные органы.
Следователям СУ, оперативникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции полиции удалось выяснить, что сделка была фиктивна. Все подозреваемые задержаны, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также иных лиц, к нему причастных.