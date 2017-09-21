В Волгограде раскрыли организованную группу крупных мошенников

Как сообщают ВДТВ в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области, в начале 2016 года участники группы изготовили ряд фальшивых документов, на основании которых «приобрели» около 14 тысяч металлических резцов для токарных станков.

Несуществующий товар они застраховали на 15 миллионов рублей, после чего инсценировали транспортировку товара в Казань.

Позже обратились в правоохранительные органы Саратовской области с заявлением, что во время пути в Саратовской области груз вместе с автомобилем был похищен неизвестными.

По данному факту даже было возбуждено уголовное дело.

Когда представители группы получили на руки процессуальный документ, предъявили бумагу в страховую компанию с требованием выплаты страховой суммы.

В претензионном порядке страховщик не отдал им деньги, тогда они обратились в Арбитражный суд с иском о принудительном взыскании 15 миллионов рублей со страховой фирмы.

Решение было вынесено в пользу подозреваемых, но юристы волгоградского филиала страховой компании тоже не зря свой хлеб едят. Изучив все документы, они подвергли сомнению факт покупки и транспортировки товара. Страховщик обжаловал судебное решение и обратился в правоохранительные органы.