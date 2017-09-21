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16:15 (мск), источник: Sputnik.md

Перестрелка на курорте в Одесской области: четверо ранены

Конфликт, закончившийся перестрелкой, произошел в четверг в Одесской области в одном из курортных районов.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Одессы задержали жителя села Лебедевка, который утром в четверг ранил четырех человек, в том числе полицейского.

Как пояснили в местной полиции, инцидент произошел около 10.36. Между тремя гражданами и местным жителем возник конфликт. На место спора даже вызвали полицейского. Участковый попытался урегулировать конфликт, но в какой-то момент местный житель взял оружие и выстрелил в сторону обидчиков.

Ранения получил все трое конфликтовавших с мужчиной, а также полицейский. Их доставили в больницу.

Правоохранителям потребовалось время, чтобы задержать стрелявшего, так как после случившегося он скрылся с места преступления.

По факту произошедшего открыто уголовное дело по статьям 115 и 345 Уголовного кодекса Украины.

Лебедевка — село в Татарбунарском районе Одесской области Украины. Населенный пункт считается курортным местом. Большую славу населенному пункту принес соленый лиман Бурнас. На берегу Черного моря с высоких крутых берегов Лебедевки можно наблюдать стаи резвящихся дельфинов.

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