Перестрелка на курорте в Одесской области: четверо ранены

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Одессы задержали жителя села Лебедевка, который утром в четверг ранил четырех человек, в том числе полицейского.

Как пояснили в местной полиции, инцидент произошел около 10.36. Между тремя гражданами и местным жителем возник конфликт. На место спора даже вызвали полицейского. Участковый попытался урегулировать конфликт, но в какой-то момент местный житель взял оружие и выстрелил в сторону обидчиков.

Ранения получил все трое конфликтовавших с мужчиной, а также полицейский. Их доставили в больницу.

Правоохранителям потребовалось время, чтобы задержать стрелявшего, так как после случившегося он скрылся с места преступления.

По факту произошедшего открыто уголовное дело по статьям 115 и 345 Уголовного кодекса Украины.