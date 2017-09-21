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16:12 (мск), источник: Actualitati.md

Полиция накрыла крупную партию «левых» анаболиков

Инцидент произошел на Кагульской таможне. Полиция возбудила уголовное дело против двух молодых людей25 и 42 лет, в их автомобиле несколько партий запрещенных анаболических веществ.

Источник: Actualitati.md

По данным таможенной службы, в машине было найдено 17 300 таблеток и 1 848 ампул анаболического вещества местного производства, 13 500 самоклеющихся этикеток, 1 300 коробок для упаковки фармакологических препаратов, 2 200 крышек для емкостей и лабораторный набор.

Молодым людям грозит тюремный срок до 10 лет.

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