Полиция накрыла крупную партию «левых» анаболиков
Инцидент произошел на Кагульской таможне. Полиция возбудила уголовное дело против двух молодых людей25 и 42 лет, в их автомобиле несколько партий запрещенных анаболических веществ.
Инцидент произошел на Кагульской таможне. Полиция возбудила уголовное дело против двух молодых людей25 и 42 лет, в их автомобиле несколько партий запрещенных анаболических веществ.
По данным таможенной службы, в машине было найдено 17 300 таблеток и 1 848 ампул анаболического вещества местного производства, 13 500 самоклеющихся этикеток, 1 300 коробок для упаковки фармакологических препаратов, 2 200 крышек для емкостей и лабораторный набор.
Молодым людям грозит тюремный срок до 10 лет.