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16:54 (мск), источник: Комсомольская правда

ФСБ прикрыло незаконную свалку на окраине Петербурга

К силовикам за помощью обратились местные жители.

В деятельности незаконной свалки в Выборгском районе Петербурга поставили точку оперативники ФСБ. Вместе с сотрудниками комитета по природопользованию они дождались, когда разгрузится последний самосвал, и после этого задержали водителей спецтехники, сообщает ФАН.

Самовольный полигон на окраине города на Неве, куда свозили строительный мусор, функционировал почти шесть месяцев.

Местные жители устали обращаться к властям и полиции, чтобы те разобрались, почему здесь постоянно ездят большегрузы с мусором. Когда стало понятно, что жалобы остаются без ответа, они позвонили в ФСБ.

Выяснились, что территория принадлежит частной коммерческой структуре, ее владелец сдал несколько гектаров в аренду своему родственнику, который владеет строительным бизнесом. И уже тот решил, что дешевле вывозить отходы не на специальный полигон, а на окраину Петербурга.

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