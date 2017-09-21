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16:51 (мск), источник: АиФ Самара

В Сызрани три девочки затеяли игру в опасной близости от железной дороги

Полицейские предотвратили травмирование детей, игравших рядом с железной дорогой.

Сотрудники Сызранского линейного отдел МВД России на транспорте, получив сообщение о том, что трое детей скатывались по бетонным откосам к железнодорожным путям в районе улицы Декабристов в Сызрани, выехали по указанному адресу и установили их личности.

Оказалось, что подвергали свои жизни и здоровье опасности, проживающие поблизости девочки в возрасте от семи до девяти лет.

С детьми сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Сызранского линейного отдела провели профилактические беседы, в отношении их родителей составлены протоколы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» КоАП РФ.

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