В Сызрани три девочки затеяли игру в опасной близости от железной дороги

Сотрудники Сызранского линейного отдел МВД России на транспорте, получив сообщение о том, что трое детей скатывались по бетонным откосам к железнодорожным путям в районе улицы Декабристов в Сызрани, выехали по указанному адресу и установили их личности.

Оказалось, что подвергали свои жизни и здоровье опасности, проживающие поблизости девочки в возрасте от семи до девяти лет.