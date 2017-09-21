В Башкирии 20 человек отравились грибами

В 2016 году отравившихся было 41 человек.

Основные признаки отравления грибами могут появиться уже через 1,5−2 часа после употребления их в пищу. Это головные боли, тошнота, рвота, сильные боли в животе с диареей до 10−15 раз в сутки.

В ведомстве напомнили, что собирать можно только знакомые грибы и только вдали от дорог, магистралей, населенных пунктов. Грибы лучше собирать в корзины — в них они дольше сохранятся свежими. Гриб нужно срезать с целой ножкой. Долго хранить грибы нельзя, особенно быстро они портятся в дождливую и сырую погоду. Необработанные грибы можно хранить в холодильнике или прохладном месте в течение нескольких часов.