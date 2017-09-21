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16:49 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии 20 человек отравились грибами

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. С начала 2017 года дикорастущими грибами отравились 20 жителей Башкортостана. Причиной отравлений стало употребление в пищу неизвестных и похожих на съедобные грибов. Наиболее часто случаи отравления грибами зарегистрированы в Уфе и Уфимском районе, привели данные в Роспотребнадзоре по РБ.

В 2016 году отравившихся было 41 человек.

Основные признаки отравления грибами могут появиться уже через 1,5−2 часа после употребления их в пищу. Это головные боли, тошнота, рвота, сильные боли в животе с диареей до 10−15 раз в сутки.

В ведомстве напомнили, что собирать можно только знакомые грибы и только вдали от дорог, магистралей, населенных пунктов. Грибы лучше собирать в корзины — в них они дольше сохранятся свежими. Гриб нужно срезать с целой ножкой. Долго хранить грибы нельзя, особенно быстро они портятся в дождливую и сырую погоду. Необработанные грибы можно хранить в холодильнике или прохладном месте в течение нескольких часов.

Грибы нельзя давать детям до восьми лет, не рекомендованы они и пожилым людям, беременным и кормящим женщинам. В случае первых признаков отравления необходимо обратиться к врачу.

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