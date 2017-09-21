Медики сообщили, что прыгавшие из окон в Ростове не обращались за помощью

Источник: РИА Новости

Десятиэтажное здание гостиницы загорелось в центре Ростова-на-Дону в переулке Семашко. Пожару присвоен третий ранг сложности. В результате пожара погибли два человека. Из отеля, соседних домов и детсада эвакуированы более 400 человек, в том числе 61 ребенок. Очевидцы пожара рассказали РИА Новости, что из окон второго этажа загоревшегося здания выпрыгивали дети, их ловили молодые люди, стоявшие под окнами.

«Вообще не было обращений ни от кого», — сказали РИА Новости медики.

Это уже третий крупный пожар в Ростове-на-Дону за последнее время. В конце августа сильный пожар возник в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огонь повредил почти 120 строений, из которых около 100 жилых. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины.