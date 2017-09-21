Медики сообщили, что прыгавшие из окон в Ростове не обращались за помощью
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Никто из выпрыгнувших из окна во время крупного пожара в гостинице в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Никто из выпрыгнувших из окна во время крупного пожара в гостинице в
Десятиэтажное здание гостиницы загорелось в центре
«Вообще не было обращений ни от кого», — сказали РИА Новости медики.
Это уже третий крупный пожар в
Накануне огонь охватил в городе три частных дома на площади 250 квадратных метров: одно здание сгорело полностью, частичные повреждения получили частный и многоквартирный дома. Около 20 человек было эвакуировано, никто не пострадал.