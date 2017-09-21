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16:44 (мск), источник: Sputnik.by

Поисковики готовят спецоперацию по поиску мальчика в Беловежской пуще

Командир ПСО «Ангел» Сергей Ковган отмечает: шансов, что пропавший 16 сентября ребенок выжил, немного, но они есть.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 сен — Sputnik. Пропавшего в Беловежской пуще 10-летнего Максима Мархалюка пока не нашли, сообщил в четверг Sputnik командир поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергей Ковган.

По его словам, в выходные готовятся масштабные поисковые мероприятия, в случае, если ребенок не будет найден раньше.

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В работе задействуют все региональные поисковые отряды ПСО «Ангел».

Шансов, что пропавший 16 сентября ребенок выжил, по мнению Сергея Ковгана, немного, но они есть.

«Если он не в болоте, то шансы есть. Людей находили живыми и в более поздние сроки», — сказал он.

О пропаже Максима Мархалюка из деревни Новый Двор (Свислочский район) стало известно 16 сентября, когда он ушел в Беловежскую пущу за грибами и не вернулся домой. Предполагается, что ребенок все еще может находиться в лесу.

В поисках 10-летнего мальчика участвуют, по разным оценкам, тысячи людей — милиция, МЧС, односельчане, учителя и школьники, волонтеры поисково-спасательных отрядов и сотни неравнодушных людей со всей страны.

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