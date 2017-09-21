Поисковики готовят спецоперацию по поиску мальчика в Беловежской пуще
Командир ПСО «Ангел» Сергей Ковган отмечает: шансов, что пропавший 16 сентября ребенок выжил, немного, но они есть.
Командир ПСО «Ангел» Сергей Ковган отмечает: шансов, что пропавший 16 сентября ребенок выжил, немного, но они есть.
МИНСК, 21 сен — Sputnik. Пропавшего в Беловежской пуще 10-летнего Максима Мархалюка пока не нашли, сообщил в четверг Sputnik командир
По его словам, в выходные готовятся масштабные поисковые мероприятия, в случае, если ребенок не будет найден раньше.
В работе задействуют все региональные поисковые отряды ПСО «Ангел».
Шансов, что пропавший 16 сентября ребенок выжил, по мнению Сергея Ковгана, немного, но они есть.
«Если он не в болоте, то шансы есть. Людей находили живыми и в более поздние сроки», — сказал он.
О пропаже Максима Мархалюка из деревни Новый Двор (Свислочский район) стало известно 16 сентября, когда он ушел в Беловежскую пущу за грибами и не вернулся домой. Предполагается, что ребенок все еще может находиться в лесу.
В поисках 10-летнего мальчика участвуют, по разным оценкам, тысячи людей — милиция, МЧС, односельчане, учителя и школьники, волонтеры