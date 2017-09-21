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17:21 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгограде раскрыли хищение 15 миллионов рублей у страховой компании

Хитроумную мошенническую схему придумали подозреваемые в хищении 15 миллионов рублей у крупной страховой компании.

По данным следствия, пятеро подозреваемых в начале 2016 года изготовили фиктивные документы и по ним приобрели около 14 тысяч металлических резцов для токарных станков.

Несуществующие детали подозреваемые застраховали на 15 миллионов рублей, инсценировали транспортировку, а после заявили в полицию о похищении груза. По данному факту даже возбудили уголовное дело, а злоумышленники стали требовать у страховой компании выплатить им 15 миллионов. Не получив деньги, подозреваемые обратились в арбитражный суд.

Внимательные юристы волгоградского филиала страховой компании усомнились в подлинности покупки и транспортировки товара, после чего обратились в правоохранительные органы. Расследование продолжается.

Наталия Куницкая, старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области: «В результате слаженной работы следователей регионального управления Следственного комитета России, а также оперативных сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД удалось достоверно установить фиктивность сделки, а также задержать лиц, причастных к мошеннической схеме. В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, а также иных лиц, возможно к нему причастных».

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