На площади Василевского в Калининграде вандалы разбили ещё одну новую остановку

По предварительным данным, комплекс повредили ночью с 20 на 21 сентября. Вандалы разбили одну секцию заднего стекла. Осколки с остановки уже убрали, за исключением нескольких небольших фрагментов.

Ранее от рук вандалов пострадали новые павильоны на площади Василевского (у СПИ РВВК), проспекте Калинина и у гостиницы «Турист». В августе злоумышленники также разбили остановки на улицах Невского, Театральной и Литовском валу.

Полиция задержала одного из злоумышленников, подозреваемого в разрушении остановочного комплекса. Нарушитель признал свою вину. Информация о других инцидентах устанавливается.

Как поясняли в «Службе заказчика», антивандальные стёкла не могут выдержать сильный удар. «Стоимость одного элемента — около 13 тысяч рублей. Но, например, на улице Театральной не просто выбили стекло, но и украли переходник для светодиодов. Восстановление таких повреждений обойдётся уже в 24 тысячи», — пояснила ведущий специалист службы Ирина Кундалёва.