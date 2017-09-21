На площади Василевского в Калининграде вандалы разбили ещё одну новую остановку
Неизвестные разбили ещё одну новую остановку на площади Василевского. Об этом сообщает корреспондент Калининград.Ru с места происшествия.
Неизвестные разбили ещё одну новую остановку на площади Василевского. Об этом сообщает корреспондент Калининград.Ru с места происшествия.
По предварительным данным, комплекс повредили ночью с 20 на 21 сентября. Вандалы разбили одну секцию заднего стекла. Осколки с остановки уже убрали, за исключением нескольких небольших фрагментов.
Ранее от рук вандалов пострадали новые павильоны на площади Василевского (у СПИ РВВК), проспекте Калинина и у гостиницы «Турист». В августе злоумышленники также разбили остановки на улицах Невского, Театральной и Литовском валу.
Полиция задержала одного из злоумышленников, подозреваемого в разрушении остановочного комплекса. Нарушитель признал свою вину. Информация о других инцидентах устанавливается.
Как поясняли в «Службе заказчика», антивандальные стёкла не могут выдержать сильный удар. «Стоимость одного элемента — около 13 тысяч рублей. Но, например, на улице Театральной не просто выбили стекло, но и украли переходник для светодиодов. Восстановление таких повреждений обойдётся уже в 24 тысячи», — пояснила ведущий специалист службы Ирина Кундалёва.
В 2017 году власти выделили около 23 миллионов рублей на приобретение и монтаж новых металлических остановок с закалённым стеклом. На эти деньги администрация Калининграда планировала оборудовать 47 пунктов. Подрядчик ООО «Чистоград ПМК» дал годовую гарантию на выполненные работы и пять лет на эксплуатацию павильонов.