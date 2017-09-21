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16:58 (мск), источник: Nur.kz

Пожар вспыхнул в ЖК «Сезам» в Астане

При тушении пожара были задействованы 35 человек и 7 единиц техники столичной службы пожаротушения.

В жилом комплексе «Сезам» в Астане произошел пожар. В доме загорелись балконы со 2 по 4 этажи, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова.

Пожар был локализован в 18.53. При тушении пожара были задействованы 35 человек и 7 единиц техники столичной службы пожаротушения.

Пожар ликвидировали в 19.00, его площадь составила около 30 квадратных метров.

Пострадавших при пожаре нет.

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