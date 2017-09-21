Пожар вспыхнул в ЖК «Сезам» в Астане
При тушении пожара были задействованы 35 человек и 7 единиц техники столичной службы пожаротушения.
При тушении пожара были задействованы 35 человек и 7 единиц техники столичной службы пожаротушения.
В жилом комплексе «Сезам» в Астане произошел пожар. В доме загорелись балконы со 2 по 4 этажи, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова.
Пожар был локализован в 18.53. При тушении пожара были задействованы 35 человек и 7 единиц техники столичной службы пожаротушения.
Пожар ликвидировали в 19.00, его площадь составила около 30 квадратных метров.
Пострадавших при пожаре нет.