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16:56 (мск), источник: Tengrinews

Экс-главу нацкомпании взяли под домашний арест в Атырау

Бывшего председателя нацкомпании «СПК «Атырау» посадили под домашний арест из-за обвинений в злоупотреблении должностными полномочиями, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда № 2 Атырау.

Источник: Tengrinews

По версии следствия, Т. А., являясь председателем АО «НК «СПК Атырау», принял решение о финансировании проекта «Строительство швейного цеха и мясного павильона» т предоставил займ в размере 47,8 миллионов тенге ТОО «Байтерек-2013» в лице директора Н. Избасаровой. При этом, он знал, что у предпринимателя отсутствует предмет залога, как гарантия по возврату суммы займа.

Следственный судья применил «домашний арест» в отношении жителя города Атырау Т. А., который подозревается в совершении преступления по статье 361 часть 4 УК РК, то есть в злоупотреблении должностными полномочиями.

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