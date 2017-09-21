Экс-главу нацкомпании взяли под домашний арест в Атырау
Бывшего председателя нацкомпании «СПК «Атырау» посадили под домашний арест
Бывшего председателя нацкомпании «СПК «Атырау» посадили под домашний арест
По версии следствия, Т. А., являясь председателем АО «НК «СПК Атырау», принял решение о финансировании проекта «Строительство швейного цеха и мясного павильона» т предоставил займ в размере 47,8 миллионов тенге ТОО «Байтерек-2013» в лице директора Н. Избасаровой. При этом, он знал, что у предпринимателя отсутствует предмет залога, как гарантия по возврату суммы займа.
Следственный судья применил «домашний арест» в отношении жителя города Атырау Т. А., который подозревается в совершении преступления по статье 361 часть 4 УК РК, то есть в злоупотреблении должностными полномочиями.