Экс-главу нацкомпании взяли под домашний арест в Атырау

По версии следствия, Т. А., являясь председателем АО «НК «СПК Атырау», принял решение о финансировании проекта «Строительство швейного цеха и мясного павильона» т предоставил займ в размере 47,8 миллионов тенге ТОО «Байтерек-2013» в лице директора Н. Избасаровой. При этом, он знал, что у предпринимателя отсутствует предмет залога, как гарантия по возврату суммы займа.