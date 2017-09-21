Источник: более 3 тыс. человек эвакуированы из офиса «Яндекса» из-за угрозы взрыва
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Офисы компании «Яндекс» эвакуируют после звонка неизвестного с угрозой взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Офисы компании «Яндекс» эвакуируют после звонка неизвестного с угрозой взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
«В 16:23 мск поступил звонок с угрозой взрыва по адресу ул. Льва Толстого д. 16», — сказал собеседник агентства.
Из здания идет эвакуация, выведено уже около 3 тыс. человек. На месте ЧП находятся сотрудники полиции,
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В офисе сработала пожарная сигнализация, сотрудники эвакуированы. Пока это все, что можно сказать.
В течение дня в Москве уже минировали четыре музея — ГМИИ им. Пушкина и
Ранее в офисе «Яндекса» побывал президент России Владимир Путин, он ознакомился с прототипом беспилотного автомобиля. Этой машиной можно управлять с помощью программного обеспечения, произведенного «Яндексом».