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17:23 (мск), источник: ТАСС

Источник: более 3 тыс. человек эвакуированы из офиса «Яндекса» из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Офисы компании «Яндекс» эвакуируют после звонка неизвестного с угрозой взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«В 16:23 мск поступил звонок с угрозой взрыва по адресу ул. Льва Толстого д. 16», — сказал собеседник агентства.

Из здания идет эвакуация, выведено уже около 3 тыс. человек. На месте ЧП находятся сотрудники полиции, пожарно-спасательные подразделения, машины скорой помощи.

Представитель пресс-службы компании сообщил, что сотрудники были эвакуированы из офиса из-за срабатывания пожарной сигнализации.

В офисе сработала пожарная сигнализация, сотрудники эвакуированы. Пока это все, что можно сказать.
Представитель пресс-службы компании

В течение дня в Москве уже минировали четыре музея — ГМИИ им. Пушкина и музей-панораму «Бородинская битва» на Кутузовском проспекте, Дарвиновский музей и музей «Московский транспорт», — а также кинононцерн «Мосфильм». Ни в одном из зданий угроза взрыва не подтвердилась, все звонки оказались ложными.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в офисе «Яндекса» побывал президент России Владимир Путин, он ознакомился с прототипом беспилотного автомобиля. Этой машиной можно управлять с помощью программного обеспечения, произведенного «Яндексом».

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