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17:43 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Россоши экс-сотрудница банка обманула 18 человек

Мошенница подделывала подписи клиентов и присвоила 28 тыс рублей.

Россошанский райсуд приговорил 24-летнюю экс-сотрудницу банка к штрафу 8 тыс. рублей и 1,6 годам лишения свободы условно за мошенничество. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила консультант райсуда Инна Черткова в четверг, 21 сентября.

По данным следствия, летом 2016 года старший менеджер банка при выполнении операций в терминале просила россошанцев повторно набрать пин-код. Затем переводила деньги клиентов на свои счета.

— Мошенница подделывала подписи клиентов, закрывала их счета в банке. Остатки средств забирала. Она обманула 18 человек, присвоив более 28 тыс. рублей, — пояснила Инна Черткова.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения в крупном размере). Россошанке грозит до 6 лет лишения свободы.

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