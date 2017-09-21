В Россоши экс-сотрудница банка обманула 18 человек

Россошанский райсуд приговорил 24-летнюю экс-сотрудницу банка к штрафу 8 тыс. рублей и 1,6 годам лишения свободы условно за мошенничество. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила консультант райсуда Инна Черткова в четверг, 21 сентября.

По данным следствия, летом 2016 года старший менеджер банка при выполнении операций в терминале просила россошанцев повторно набрать пин-код. Затем переводила деньги клиентов на свои счета.

— Мошенница подделывала подписи клиентов, закрывала их счета в банке. Остатки средств забирала. Она обманула 18 человек, присвоив более 28 тыс. рублей, — пояснила Инна Черткова.