В Россоши экс-сотрудница банка обманула 18 человек
Мошенница подделывала подписи клиентов и присвоила 28 тыс рублей.
Мошенница подделывала подписи клиентов и присвоила 28 тыс рублей.
Россошанский райсуд приговорил 24-летнюю
По данным следствия, летом 2016 года старший менеджер банка при выполнении операций в терминале просила россошанцев повторно набрать
— Мошенница подделывала подписи клиентов, закрывала их счета в банке. Остатки средств забирала. Она обманула 18 человек, присвоив более 28 тыс. рублей, — пояснила Инна Черткова.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения в крупном размере). Россошанке грозит до 6 лет лишения свободы.