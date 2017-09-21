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17:45 (мск), источник: РИА Новости

Очевидец рассказал о пожаре в гостинице в центре Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен — РИА Новости. Пожар в 10-этажной гостинице в центре Ростова-на-Дону начался чуть выше первого этажа, а после пламя охватило все здание, сообщил журналистам житель эвакуированного жилого дома, который почти примыкает к отелю.

Источник: РИА Новости

«Пожар начался чуть выше первого этажа, а потом дошел вплоть до десятого. Люди в гостинице разбили окно на третьем этаже и начали выпрыгивать. Мы приняли таким образом три женщины и мужчину. На четвертом этаже люди также пытались разбить окно, но у них ничего не вышло. Внутри здания был слышен взрыв», — сообщил очевидец.

Другая жительница дома сообщила, что после начала пожара была эвакуирована Российская академия народного хозяйства государственной службы, студенткой которой она является.

Ранее в МЧС сообщали об эвакуации 100 человек из гостиницы, детского сада и близлежащего жилого дома.

Пожар произошел в 10-этажном здании гостиницы в центре Ростова-на-Дону в переулке Семашко, погибли два человека.

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Очевидец рассказал о пожаре в гостинице в центре Ростова-на-Дону
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