Очевидец рассказал о пожаре в гостинице в центре Ростова-на-Дону

«Пожар начался чуть выше первого этажа, а потом дошел вплоть до десятого. Люди в гостинице разбили окно на третьем этаже и начали выпрыгивать. Мы приняли таким образом три женщины и мужчину. На четвертом этаже люди также пытались разбить окно, но у них ничего не вышло. Внутри здания был слышен взрыв», — сообщил очевидец.