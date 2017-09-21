Житель Кубани угрожал пистолетом эвакуаторщику, который пытался забрать его автомобиль

Житель Гулькевичского района стал фигурантом уголовного дела, заведенного по статье «Угроза убийством». В полицию обратились судебные приставы, которые сообщили, что мужчина препятствует процедуре изъятия у него имущества за долги перед банком. По решению суда, приставы должны были эвакуировать автомобиль 33-летнего мужчины.

«Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции застали у одной из многоэтажек мужчину, который приставил предмет, похожий на пистолет, к шее водителя эвакуатора и выкрикивал угрозы. В ходе завязавшейся борьбы мужчина выстрелил в воздух, сел в свой автомобиль и скрылся», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В районе был введен план «Сирена», по ориентировке на разыскиваемый автомобиль злоумышленника поймали. При личном досмотре полицейские изъяли у задержанного оружие и направили его на исследование.