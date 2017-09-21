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17:49 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Житель Кубани угрожал пистолетом эвакуаторщику, который пытался забрать его автомобиль

Злоумышленник устроил драку и, выстрелив в воздух, сел в машину и уехал.

Житель Гулькевичского района стал фигурантом уголовного дела, заведенного по статье «Угроза убийством». В полицию обратились судебные приставы, которые сообщили, что мужчина препятствует процедуре изъятия у него имущества за долги перед банком. По решению суда, приставы должны были эвакуировать автомобиль 33-летнего мужчины.

«Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции застали у одной из многоэтажек мужчину, который приставил предмет, похожий на пистолет, к шее водителя эвакуатора и выкрикивал угрозы. В ходе завязавшейся борьбы мужчина выстрелил в воздух, сел в свой автомобиль и скрылся», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В районе был введен план «Сирена», по ориентировке на разыскиваемый автомобиль злоумышленника поймали. При личном досмотре полицейские изъяли у задержанного оружие и направили его на исследование.

Уголовное дело, фигурантом которого стал задержанный, предусматривает наказание до двух лет тюрьмы.

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