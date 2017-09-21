У мотеля «Балтика» произошло тройное ДТП
В Калининграде у мотеля «Балтика» произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили очевидцы.
В Калининграде у мотеля «Балтика» произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили очевидцы.
Авария произошла в четверг днем. По направлению в центр города столкнулись микроавтобус и две легковушки.
По данным свидетелей, один из участников происшествия развернулся в неположенном месте и спровоцировал ДТП. Подробности уточняются.