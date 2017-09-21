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17:51 (мск), источник: Новый Калининград

У мотеля «Балтика» произошло тройное ДТП

В Калининграде у мотеля «Балтика» произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили очевидцы.

Авария произошла в четверг днем. По направлению в центр города столкнулись микроавтобус и две легковушки.

По данным свидетелей, один из участников происшествия развернулся в неположенном месте и спровоцировал ДТП. Подробности уточняются.

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