В Воронеже будут судить полицейского за смертельное ДТП

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего сотрудника полиции и направили его в суд, сообщила пресс-служба СУ СКР по Воронежской области в четверг, 21 сентября. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погиб человек.

ДТП произошло в утреннее время 07 мая 2017 года на 9 км автодороги «Павловск-Бутурлиновка» в Павловском районе Воронежской области. По версии следствия, сотрудник полиции, управляя автомобилем «Лада-Приора», нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-211440». В результате водитель машины «ВАЗ» скончался на месте, а пассажир, получил серьезные травмы.