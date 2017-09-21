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18:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже будут судить полицейского за смертельное ДТП

Авария произошла в мае 2017 года.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего сотрудника полиции и направили его в суд, сообщила пресс-служба СУ СКР по Воронежской области в четверг, 21 сентября. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погиб человек.

ДТП произошло в утреннее время 07 мая 2017 года на 9 км автодороги «Павловск-Бутурлиновка» в Павловском районе Воронежской области. По версии следствия, сотрудник полиции, управляя автомобилем «Лада-Приора», нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-211440». В результате водитель машины «ВАЗ» скончался на месте, а пассажир, получил серьезные травмы.

На предварительном следствии полицейский признал вину в полном объеме. Санкция ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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