В Воронеже будут судить полицейского за смертельное ДТП
Авария произошла в мае 2017 года.
Авария произошла в мае 2017 года.
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего сотрудника полиции и направили его в суд, сообщила
ДТП произошло в утреннее время 07 мая 2017 года на 9 км автодороги «Павловск-Бутурлиновка» в Павловском районе Воронежской области. По версии следствия, сотрудник полиции, управляя автомобилем «Лада-Приора», нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-211440». В результате водитель машины «ВАЗ» скончался на месте, а пассажир, получил серьезные травмы.
На предварительном следствии полицейский признал вину в полном объеме. Санкция ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.