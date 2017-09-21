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17:45 (мск), источник: Podrobno.uz

СНБ задержала незаконных торговцев валютой

В Узбекистане в сентябре запущена либерализация валютной политики, что, по оценкам экспертов, станет одним из главных факторов дальнейшего повышению экспортного потенциала страны, улучшению инвестиционного климата и деловой среды.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане в сентябре запущена либерализация валютной политики, что, по оценкам экспертов, станет одним из главных факторов дальнейшего повышению экспортного потенциала страны, улучшению инвестиционного климата и деловой среды.

С 5 сентября физические лица-резиденты продают валюту в обменных пунктах по рыночному курсу. Купить любую сумму в валюте можно в конверсионных отделах коммерческих банков с зачислением её на международные платежные карты и использовать за границей без ограничений. По данным Центробанка, население активно пользуется созданными возможностями. Только за первую неделю после открытия конвертации в банки сдано 200 миллионов долларов от частных и 100 миллионов долларов от физических лиц.

На днях ЦБ внедрил порядок, согласно которому в рамках гарантирования свободного распоряжения собственными валютными средствами, индивидуальные предприниматели и фермерские хозяйства, имеющим доходы в иностранной валюте, получают право снимать наличную иностранную валюту со своих банковских счетов.

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Тем не менее, в валютном секторе все еще встречаются негативные проявления. Для их искоренения, обеспечения прозрачности экономики Служба национальной безопасности совместно с другими правоохранительными органами реализует действенные меры по пресечению незаконного обращения и операций с наличной валютой.

«На днях оперативники СНБ Республики Каракалпакстан совместно с Департаментом при Генпрокуратуре задержали граждан Куатбая Юлдашева, Исака Убайдуллаева и Раджа Алламжарова на территории дехканского рынка в городе Нукусе (Нукус дехкон бозори) по факту незаконного обмена 2 тысяч долларов США по курсу 8250 сумов за доллар. Во время спецоперации у задержанных в качестве вещественных доказательств было изъято 2 тысячи долларов и 796 тысяч сумов», — рассказал представитель силового ведомства.

В Ферганской области оперативники СНБ совместно с представителями других правоохранительных органов задержали на территории села «Капчугай» Алтыарыкского района гражданина Жавлонбека Эргашева по факту незаконного обмена иностранной валюты в размере 8 тысяч долларов по курсу 8050 сумов за доллар, в общей сложности на 64,4 миллиона сумов.

При осмотре автомашины Эргашева в качестве вещественных доказательств изъято свыше 14,7 тысячи долларов и 16,7 миллиона сумов. В ходе доследственных мероприятий установлено, что задержанный ранее успел встретиться с клиентом Мухаммадали Расуловым и незаконно обменял ему 11,8 тысячи долларов на 95 миллионов сумов по курсу 8050 сумов за один доллар.

«При осмотре автомашины Расулова обнаружено 95 миллионов сумов, которые он получил от Эргашева. В ходе дознания клиент признал свою вину и добровольно предоставил найденную сумму в качестве вещественного доказательства. Всего в ходе спецоперации оперативниками было изъято свыше 14,7 тысячи долларов и 175,6 миллиона сумов», — рассказал сотрудник СНБ.

Департамент при Генпрокуратуре возбудил в отношении К. Юлдашева, И. Убайдуллаева, Р. Алламжарова, Ж. Эргашева и М. Расулова дела по статье 177 (Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей) Уголовного кодекса Узбекистана. В настоящее время по всем фактам проводятся следственные действия.

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 СНБ задержала незаконных торговцев валютой
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