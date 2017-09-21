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18:17 (мск), источник: Sputnik.by

Карантин объявлен в Пинске из-за бешеной лисы

Нашли и поймали животное днем 6 сентября в одном из гаражных кооперативов города.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 сен — Sputnik. Карантин был объявлен на некоторых улицах Пинска из-за обнаружения бешеной лисы, сообщила газета «Пинский вестник».

Нашли и поймали животное днем 6 сентября в одном из гаражных кооперативов. Впоследствии эксперты Брестской областной ветеринарной лаборатории выявили, что лиса больна бешенством.

Сообщается, что лиса до поимки с людьми и домашними животными не контактировала. Но при этом Пинский горисполком принял решение ввести на территории гаражного кооператива № 21, улице Интернациональной и Клещева карантин.

В данной зоне ЖКХ проведет учет и регистрацию сельскохозяйственных животных, а также собак и кошек. Запланированы и другие мероприятия по профилактике бешенства.

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