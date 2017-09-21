Арестованный в Китае семейчанин вернулся домой
42-летний Евгений Миронов приехал домой рейсовым автобусом из города Чугучак. Мужчина рассказал подробности своего заточения.
42-летний Евгений Миронов приехал домой рейсовым автобусом из города Чугучак. Мужчина рассказал подробности своего заточения.
Житель Семея, которого арестовали в Китае за провоз боеприпасов, вернулся на родину. 42-летний Евгений Миронов приехал домой рейсовым автобусом из города Чугучак. Мужчина рассказал подробности своего заточения, передает КТК.
В китайской тюрьме дальнобойщик провел 5 месяцев.
«Забыл выложить их (коробки с пулями — прим.ред.).
Пять месяцев назад в грузовике Миронова китайские пограничники нашли две упаковки пуль для пневматического оружия.
Их мужчина купил для тестя, который собирался отпугивать на огороде ворон. В нашей стране они в свободном доступе, поэтому Евгений даже не подумал, что за пульки его могут наказать.
В КНР мужчине грозило 10 лет тюрьмы. К делу подключились дипломаты, руководство предприятия, где работает Евгений, и юристы. И вот на днях дальнобойщика без подробных объяснений отпустили домой.
Сейчас он вернулся к семье и даже не знает, кого больше благодарить за свое освобождение. Рассказывает, что в китайской тюрьме к нему относились хорошо: никто не бил, кормили три раза в день. Но возвращаться туда он категорически не хочет.