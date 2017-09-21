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19:37 (мск), источник: Nur.kz

Арестованный в Китае семейчанин вернулся домой

42-летний Евгений Миронов приехал домой рейсовым автобусом из города Чугучак. Мужчина рассказал подробности своего заточения.

Источник: Nur.kz

Житель Семея, которого арестовали в Китае за провоз боеприпасов, вернулся на родину. 42-летний Евгений Миронов приехал домой рейсовым автобусом из города Чугучак. Мужчина рассказал подробности своего заточения, передает КТК.

В китайской тюрьме дальнобойщик провел 5 месяцев.

«Забыл выложить их (коробки с пулями — прим.ред.). Из-за этого вся проблема. Ко мне пришли в камеру. Сказали, что я свободен. Как бы претензий, ничего нет. Отпустили», — говорит Евгений Миронов.

Пять месяцев назад в грузовике Миронова китайские пограничники нашли две упаковки пуль для пневматического оружия.

Их мужчина купил для тестя, который собирался отпугивать на огороде ворон. В нашей стране они в свободном доступе, поэтому Евгений даже не подумал, что за пульки его могут наказать.

В КНР мужчине грозило 10 лет тюрьмы. К делу подключились дипломаты, руководство предприятия, где работает Евгений, и юристы. И вот на днях дальнобойщика без подробных объяснений отпустили домой.

Сейчас он вернулся к семье и даже не знает, кого больше благодарить за свое освобождение. Рассказывает, что в китайской тюрьме к нему относились хорошо: никто не бил, кормили три раза в день. Но возвращаться туда он категорически не хочет.

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