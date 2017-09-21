В шести московских ТЦ проводится эвакуация после сообщений о «минировании»

«Проводится эвакуация из торговых центров «Домодедовский», «Принц Плаза», «Москворечье», «Капитолий», «Спектр» и «Калужский», — сказал собеседник агентства.

По его словам, по состоянию на 19.00 мск угроза взрывов прошла по 30 объектам с массовым пребыванием людей.

Крупный торговый центр в Москве при эвакуации за час теряет около 10 тысяч долларов совокупной выручки, рассказал РИА Новости накануне эксперт Александр Обуховский.

Всего с начала волны телефонного терроризма, с прошлого вторника, в России эвакуировали около 350 тысяч человек из тысячи торговых центров, вокзалов и других объектов.

Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о «минировании» по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой «Исламское государство» (ИГ). По его словам, установлен ряд непосредственных звонивших, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.