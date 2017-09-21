ОАЭ начали расследование инцидента с Airbus A380 в Домодедово

Инцидент произошел 10 сентября во время посадки самолета в Домодедово, следовавшего по маршруту Дубай-Москва. Airbus по неизвестным причинам снизился до высоты 120 м на расстоянии около 15 км от взлетно-посадочной полосы. По данным GCAA, нормальная высота в этой точке глиссады составляет более 600 м.

Авиалайнер смог совершить посадку только с третьей попытки. На борту авиалайнера находились 446 человек, включая 26 членов экипажа. В GCAA назвали происшествие «серьезным инцидентом», отметив, что тогда «почти произошла катастрофа».

Самолет действительно два раза уходил на второй круг, однако ситуация не носила катастрофический характер и не представляла угрозу пассажирам, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией. «Причины, по которым экипаж не смог два раза приземлиться, устанавливает сама авиакомпания», — сказал он.