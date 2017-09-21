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21:42 (мск), источник: Tengrinews

Жуткое ДТП шокировало жителей Костаная. Столкнулись автобус, мотоцикл и две легковушки

Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось в центре Костаная, передает Аlau.kz.

Источник: Tengrinews

На проспекте Абая столкнулись сразу несколько транспортных средств. По данным издания, ДТП случилось на участке дороги от улицы Павлова до улицы Гоголя вечером 21 сентбяря. В массовой аварии пострадали Infiniti, Peugeot, мотоцикл и пассажирский автобус маршрута № 21. Сообщается, что в результате жуткой аварии погиб мотоциклист. Пострадавших из обеих иномарок увезли в больницу. По словам очевидцев, мотоцикл ударила иномарка. На место происшествия приехали друзья погибшего. Они рассказали, что мужчине было 35 лет. У погибшего, по словам друзей, осталось двое детей.

«Шли и резко вспышка. Бежим и человек на земле лежит, мотоциклист. Уже умер, пульс проверили, его не было. Мотоцикл почти сложился на пополам. На встречке машина легковая (не помню марки) тоже разбита. Туда все побежали, стекла выбили, двери вырывали, что бы вытащить от туда людей. У девушки сотрясение сильное. Она сзади сидела (точно не знаю). У парня за рулем тоже кажется было сотрясение. Капот тоже вырвали, чтобы посмотреть, ничего не горит ли, потому что сильная авария. Далее на перекрестке стоит Infinity разбитый, девушка за рулем была. Если не ошибаюсь, она была за рулем. Потому что водитель автобуса, в который она въехала говорит будто она летела быстро. Infinity развернуло на 180 градусов. От “Океана”, до перекрестка детали, осколки и так далее от машин валялись. Жалко мотоциклиста, просто, наверное, он никого не трогал, и ехал и погиб. Но он был без шлема и специальной одежды», — рассказал изданию «Костанайские новости» очевидец ДТП Даурен Утимисов.

Отмечается, что осколки от автомобилей были разбросаны на несколько метров. Место ДТП было оцеплено полицейскими. Из-за аварии также было перекрыто движение на проспекте Абая.

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