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00:26 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Колбаса запахла уголовным делом

Главу «Черкизово» Сергея Михайлова обвинили в налоговых махинациях. ГСУ СКР по Москве предъявило обвинение гендиректору группы «Черкизово» Сергею Михайлову в рамках уголовного дела о неуплате компанией 288,3 млн руб. налогов. Недоимка образовалась в результате занижения налоговой ставки с 15% до 5% при выплате дивидендов кипрской структуре основного акционера компании семьи Игоря Бабаева. В «Черкизово» претензии считают «техническими разногласиями» и заявляют о полном погашении долга.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
В четверг МВД России сообщило о неуплате налогов руководством крупного агрохолдинга на сумму примерно 300 млн руб.

По данным полицейских, при выплате дивидендов кипрскому владельцу акций холдинга, являющегося технической транзитной компанией, использовалась незаконная схема занижения налоговой ставки с 15% до 5%. Как рассказал «Ъ» источник в правоохранительных органах, речь идет о ПАО «Группа Черкизово» (контролируется семьей Игоря Бабаева). По его словам, в рамках расследования, которое ведется с 17 июля этого года, ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового агента» за невыплату в бюджет 288,3 млн руб.

Источник уточнил, что гендиректору «Черкизово» Сергею Михайлову (сын Игоря Бабаева) уже предъявлено обвинение, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Свою вину топ-менеджер не признал, добавил собеседник «Ъ».

«Черкизово» — один из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в России.

В первом полугодии 2017 года продажи группы составили 460,5 тыс. тонн, выручка — 43,3 млрд руб., чистая прибыль — 5,1 млрд руб. Семья господина Бабаева контролирует около 88% акций группы, в основном через кипрскую MB Capital Europe Ltd.

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В «Черкизово» говорят, что между фискальными органами и руководством компании возникли «технические разногласия», связанные с изменившейся практикой в применении налоговых ставок при выплате дивидендов. По словам представителя группы, изменения не были своевременно объяснены руководству, на них также вовремя не обратили внимания аудиторы. Как только группа была уведомлена о новых требованиях, применяемых ретроспективно, начисленные налоги и пени были выплачены в полном объеме, подчеркнули в «Черкизово».

По версии СКР, схема ухода от налогов действовала в 2014—2015 годах, ее центром была MB Capital Europe. Как следует из материалов «Черкизово», за эти два года акционерам было заплачено 2,4 млрд руб. и 2,35 млрд руб. соответственно.

По данным источников «Ъ», близких к следствию, «Черкизово», ссылаясь на соглашение между РФ и Кипром, платило пониженную налоговую ставку 5% при выплате дивидендов кипрской компании, не выплачивая остальные обязательные платежи.

«Пониженная пятипроцентная ставка налога у источника выплаты дивидендов применяется только в случае, если получатель дивидендов имеет на них фактическое право, то есть является бенефициарным собственником. В случае если получатель дивидендов — транзитная компания, которая перечисляет всю сумму дивидендов дальше в пользу своих акционеров и не имеет фактического права на доход, применение пониженной ставки недопустимо», — объясняет старший юрист BGP Litigation Анастасия Евтушенко.

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По ее словам, такая концепция фактического права на доход была отражена в Налоговом кодексе в конце 2014 года. Источники «Ъ» утверждают, что у следствия есть достаточная доказательная база, чтобы считать схему спланированной, а не «технической или иного вида ошибкой».

Партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко говорит, что лицо, впервые совершившее такое преступление, освобождается от уголовной ответственности, если суммы начисленных налогов, пеней и штрафов были полностью перечислены в бюджет.

На данный момент группа не обращалась с заявлением о зачете этих денег для погашения суммы ущерба в рамках идущего уголовного дела, отмечает источник «Ъ» в следственных органах. В «Черкизово» заверяют, что его руководство активно взаимодействует с фискальными и проверяющими органами и прикладывает все усилия к скорейшему урегулированию вопроса.

В этом году «Черкизово» не впервые сталкивается с претензиями по уплате налогов.

В марте стало известно, что МВД пресекло попытку хищения более 16 млн руб. путем незаконного возмещения НДС руководством входящего в группу Черкизовского мясоперерабатывающего завода. Уголовное дело возбуждено по ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Близкий к «Черкизово» источник утверждает, что незаконный возврат НДС был связан с недобросовестным поставщиком завода.

В четверг акции «Черкизово» на Московской бирже подешевели на 0,77% до 1,28 тыс. руб. за бумагу, капитализация была 56,36 млрд руб. Стоимость GDR (три расписки равны двум акциям) на Лондонской бирже осталась на уровне $14,75 за расписку, капитализация достигала $972,7 млн.

Анатолий Костырев, Владислав Трифонов

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