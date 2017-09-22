В Калининграде на ул. Емельянова водитель Opel Vectra сбил пешехода
В четверг, 21 сентября, в Калининграде на улице Емельянова водитель автомобиля Opel Vectra сбил пешехода. Об этом Клопс.Ru рассказали в
В четверг, 21 сентября, в Калининграде на улице Емельянова водитель автомобиля Opel Vectra сбил пешехода. Об этом Клопс.Ru рассказали в
Инцидент произошел в 19:50. По предварительным данным, мужчина 1986 года рождения переходил проезжую часть в неустановленном месте. За рулем автомобиля находился мужчина 1956 года рождения.
В результате ДТП, пешеход получил телесные повреждения. Пострадавший был госпитализирован в больницу с подозрением на перелом.
На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и следователь отдела полиции. По данному факту будет проведена проверка и принято процессуальное решение.
Полицейские настоятельно рекомендуют пешеходам в темное время суток иметь на одежде светоотражающие элементы. В условиях плохой видимости они являются эффективным средством безопасности для детей и взрослых. Также сотрудники правоохранительных органов просят водителей быть аккуратнее на дорогах, не совершать резких маневров и, конечно, соблюдать скоростной режим.