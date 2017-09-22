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12:54 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде на ул. Емельянова водитель Opel Vectra сбил пешехода

В четверг, 21 сентября, в Калининграде на улице Емельянова водитель автомобиля Opel Vectra сбил пешехода. Об этом Клопс.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: Клопс.ru

Инцидент произошел в 19:50. По предварительным данным, мужчина 1986 года рождения переходил проезжую часть в неустановленном месте. За рулем автомобиля находился мужчина 1956 года рождения.

В результате ДТП, пешеход получил телесные повреждения. Пострадавший был госпитализирован в больницу с подозрением на перелом.

На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и следователь отдела полиции. По данному факту будет проведена проверка и принято процессуальное решение.

Полицейские настоятельно рекомендуют пешеходам в темное время суток иметь на одежде светоотражающие элементы. В условиях плохой видимости они являются эффективным средством безопасности для детей и взрослых. Также сотрудники правоохранительных органов просят водителей быть аккуратнее на дорогах, не совершать резких маневров и, конечно, соблюдать скоростной режим.

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