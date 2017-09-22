В Калининграде на ул. Емельянова водитель Opel Vectra сбил пешехода

Источник: Клопс.ru

Инцидент произошел в 19:50. По предварительным данным, мужчина 1986 года рождения переходил проезжую часть в неустановленном месте. За рулем автомобиля находился мужчина 1956 года рождения.

В результате ДТП, пешеход получил телесные повреждения. Пострадавший был госпитализирован в больницу с подозрением на перелом.

На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и следователь отдела полиции. По данному факту будет проведена проверка и принято процессуальное решение.