В Калининграде сотрудники полиции задержали 11 мигрантов

В результате рейда полицейские проверили более 100 иностранных граждан в местах их массового нахождения. 15 из них полицейские доставили в управление по вопросам миграции для установления личности и проверки документов.

Установлено, что 11 иностранцев находились на территории России с различными нарушениями миграционного законодательства. В отношении нарушителей составлены протоколы по ст. 18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации). Им грозит штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей. Решается вопрос о выдворении 8 нелегальных мигрантов за пределы России.