Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Широкое лицо говорит о большом сексуальном аппетите
Франция отказалась признать представительство ДНР
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
«Украина будет снова покупать»: глава «Нафтогаза» о газе из РФ
Немецкий выбор: что будет, если старая сила одержит новую победу Германия выбирает новый парламент, а вместе с ним и канцлера
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе»
Дмитрий Борисов ответил на сравнения с Малаховым
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Все ещё мисс Вселенная: Фёдорова предстала в купальнике - СМИ
Эксперт: Киев получил сигнал не мешать на Донбассе
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
СМИ: сын Александра Домогарова не навещает больного отца
СМИ: певца Андрея Губина вынудили сделать ДНК-тест
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
16Последствия урагана «Ирма»
10:19 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде сотрудники полиции задержали 11 мигрантов

В Калининграде в четверг сотрудники полиции провели в Ленинградском районе оперативно-профилактическое мероприятие «Остановка». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Источник: Новый Калининград

В результате рейда полицейские проверили более 100 иностранных граждан в местах их массового нахождения. 15 из них полицейские доставили в управление по вопросам миграции для установления личности и проверки документов.

Установлено, что 11 иностранцев находились на территории России с различными нарушениями миграционного законодательства. В отношении нарушителей составлены протоколы по ст. 18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации). Им грозит штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей. Решается вопрос о выдворении 8 нелегальных мигрантов за пределы России.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Вечерний @Калининград: пасмурная экономика, дорогая еда и трагикомедия в суде
КНДР пригрозила взорвать водородную бомбу в Тихом океане
Чертеж немецкого автомата обнаружен на памятнике Калашникову
В США устанавливают причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Facebook расскажет конгрессу о закупках рекламы из России
СМИ узнали о самых эффективных мерах антитабачной кампании в РФ
В России за неделю были «заминированы» более тысячи зданий
В самолетах Qatar Airways появились двуспальные кровати
Спорт
Кто выбил «Зенит»? Главное — бюджет 300 миллионов рублей Рассказываем о петербургском "Динамо", которое сотворило главную кубковую сенсацию четверга, обыграв "Зенит"
Авто
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус В сети неожиданно появились снимки загадочного микроавтобуса, у которого на решётке радиатора красуется эмблема марки УАЗ
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
«Ночных волков» лишают земли
Эксперты оценили влияние реновации на торговую недвижимость
Как вдохнуть жизнь в старую квартиру: проект в Москве
Впервые в России суд отобрал бесплатный гектар
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь