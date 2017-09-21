Вертолеты МЧС прибыли на поиски пропавшего в Беловежье мальчика

МИНСК, 21 сен — Sputnik. Вертолеты МЧС прибыли на поиски пропавшего в Беловежской пуще 10-летнего Максима Мархалюка, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Мальчика ищут в пуще в Свислочском районе (Гродненская область) уже пять дней: ребенок потерялся 16 сентября, позже в лесном массиве были обнаружены его велосипед и пакет с грибами.

«Сегодня в Свислочский район прибыли вертолеты МЧС», — сказали в эфире телеканала.

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Осложняет поиски то, что местность, где пропал ребенок, является заповедной, и там никогда не проводилась санитарная вырубка леса. Кроме того, в районе поиска много болот, что тоже осложняет прочесывание лесного массива. В эфире ОНТ сообщили, что в пущу прибыли 20 специалистов МЧС, которые имеют соответствующие навыки розыска в таких тяжелых условиях. У спасателей есть беспилотники и тепловизоры, что позволит вести поиск пропавшего ребенка и ночью. Кроме того, в Свислочский район приехали кинологи со служебными собаками и водолазы МЧС.

«Прибыли и сразу включаемся в поиск. Прилетели на вертолетах, еще дополнительно едут ребята на автотранспорте», — сказал начальник республиканского отряда специального назначения Руслан Солодкин.

«Результатов пока положительных пока нет. Есть направления предполагаемого поиска, которые мы расширяем. Основное направление — болотистая местность», — сообщил начальник Свислочского РОВД Валерий Романчук.

В настоящее время на месте пропажи мальчика работают около двух тысяч волонтеров, уже обследовано приблизительно 60 квадратных километров леса.