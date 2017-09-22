Во Владивостоке грузовик потерял будку на дороге
Во Владивостоке грузовик двигался по улице Жигура. Возле дома № 50 водитель услышал удар и остановился.
Во Владивостоке грузовик двигался по улице Жигура. Возле дома № 50 водитель услышал удар и остановился.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на @vl_crime, когда мужчина вышел из машины, он увидел, что ветка дерева «разорвала» будку грузовика.
В ДТП никто не пострадал. Кроме будки и бытовой техники, которая находилась в грузовике. И автомобиль, и товар были застрахованы.