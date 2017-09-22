В Сыктывкаре осудят двоих хабаровчан за торговлю «спайсами» по России
Парень входил в крупное преступное сообщество, а девушка помогала ему сбывать товар.
Парень входил в крупное преступное сообщество, а девушка помогала ему сбывать товар.
В Сыктывкаре перед судом предстанут двое жителей Хабаровска, которых обвиняют в торговле наркотиками. Парень и его сообщница фасовали «спайс» по небольшим партиям и прятали их в тайниках. При обыске у молодых людей нашли почти семь килограммов вещества.
По версии следствия, в октябре 2016 года хабаровчане приехали в Сыктывкар, чтобы сбывать синтетические наркотики на территории Республики Коми. Молодой человек участвовал в межрегиональном преступном сообществе, которое специализировалось на торговле «спайсами», а свою знакомую привлёк для оказания ему помощи.
Как сообщает
Хабаровчан задержали в начале декабря 2016 года. При обысках у них обнаружили почти семь килограммов наркотиков. Правоохранители направили уголовное дело в Сыктывкарский городской суд. Молодых людей обвиняют в распространении «спайса», а парня — в участии в преступном сообществе.