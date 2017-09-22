На трех памятниках Владивостока обнаружили превышение радиации

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 сентября, PrimaMedia.

Радиационный фон на поверхности трех памятников Владивостока, которые расположены в центре города, превышает норму. Но в 1,5 метрах от этих объектов находиться совершенно безопасно. Такие данные были озвучены на конференции «Наука и практика: эколого-гигиенические и социальные проблемы здоровья» в рамках мероприятий Тихоокеанского медицинского конгресса, передает корр. ИА PrimaMedia.

Как известно, при изготовлении большинства памятников в стране используется гранит и родственные ему породы. Не исключением является и Владивосток. Исследователи пошли дальше — кроме 14 исторических памятников были обследованы и 10 подземных переходов, которые в последнее время активно обшивают гранитной плиткой. Дозиметр устанавливали на поверхности объектов и в 1,5 метрах от них.

Оказалось, что радиационный фон на поверхности трех памятников Владивостока — Борцам за власть Советов, стелы «Город воинской славы» и памятника председателю Владивостокского совета К. А. Суханову — превышает норму в 0,300 мкЗв. Хотя в 1,5 метрах показатели укладываются в нормативы. Специалисты считают, что если так уж хочется прижаться к этим памятникам, то это должно занять не более 10 минут.

Некоторые присутствующие на конференции заметили, что в советское время находящиеся на высоких постах люди проводили на памятнике Борцам за власть Советов по 4−5 часов, и они до сих пор здравствуют. Так что тема нуждается в дальнейшей проработке.