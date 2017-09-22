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05:05 (мск), источник: "Российская газета"

Тела трех пропавших на Амуре рыбаков обнаружили в Хабаровском крае

Тела трех рыбаков, которые 10 дней назад пропали в протоке Шарголь в 50 километрах от Комсомольска-на-Амуре, нашли ниже по течению Амура, сообщила пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

«Опознан один из рыбаков. Поиски приостановлены до опознания остальных», — рассказал замначальника отдела информации, пропаганды и связи с общественностью ДВРПСО Константин Харечко.

По его словам, погибших обнаружили почти в 100 километрах ниже района поиска.

Трое жителей Комсомольска-на-Амуре пропали 13 сентября во время рыбалки на протоке Шарголь. Местные рыбаки нашли на берегу куртку с документами и телефоном, а также вещи, которые возможно принадлежали пропавшим мужчинам. 14 сентября спасатели провели водолазную разведку в этом месте, однако из-за сильного течения подводные работы там были невозможны. Поэтому в течение 10 дней шло обследование береговой линии.

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