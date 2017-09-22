Тела трех пропавших на Амуре рыбаков обнаружили в Хабаровском крае

«Опознан один из рыбаков. Поиски приостановлены до опознания остальных», — рассказал замначальника отдела информации, пропаганды и связи с общественностью ДВРПСО Константин Харечко.

По его словам, погибших обнаружили почти в 100 километрах ниже района поиска.